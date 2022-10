Roma gelata, doccia fredda per Mourinho: la notizia è davvero pesante

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho: a breve sarà ufficiale, ma l’indiscrezione è davvero pesante per gli uomini capitolini

Dopo lo 0-1 dell’Olimpico contro il Napoli e la vittoria sofferta in Europa League, la Roma è chiamata ad una reazione anche in campionato. Domani i giallorossi saranno di scena al Bentegodi, dove saranno ospiti dell’Hellas Verona di mister Salvatore Bocchetti.

Una gara insidiosa per José Mourinho ed i suoi uomini, soprattutto dopo i tanti impegni degli ultimi giorni. L’infermeria non sta aiutando lo Special-One, che dopo Wijnaldum e Dybala sta continuando a perdere pezzi su pezzi. E anche a Verona, la Roma sarà costretta a fare i conti con la cattiva sorte e i tanti stop fisici che stanno colpendo i tasselli preziosi dei capitolini.

Roma, brutte notizie per Mourinho: la tegola è davvero pesante

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Mourinho perde anche Leonardo Spinazzola in vista della trasferta al Bentegodi. L’esterno giallorosso ha rimediato un infortunio muscolare già nella giornata di ieri, ma era sotto osservazione in vista della rifinitura di quest’oggi. Le ultime, però, non sono state incoraggianti per l’ex Juventus e Atalanta, che ha dovuto alzare bandiera bianca per la gara contro gli scaligeri.

Dunque, a breve sarà ufficiale: Leonardo Spinazzola non comparirà tra i convocati di Roma-Verona, complicando ulteriormente le scelte di formazione di José Mourinho. Le sue rotazioni sono ormai ridotte all’osso, ma non è tempo di trovare alibi: la Juventus e le altre big viaggiano e anche i giallorossi sono chiamati a ritrovare la vittoria in campionato.