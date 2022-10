Calciomercato Napoli, Giuntoli colpisce ancora: pronto l’ennesimo capolavoro

Napoli, pronto l’annuncio che fa impazzire i tifosi sul mercato. Pronto l’ennesimo capolavoro da parte del DS Cristiano Giuntoli

Nonostante lo scetticismo nato dopo gli addii dei senatori, questa è stata l’estate di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli si è preso le luci della ribalta con un paio di operazioni che hanno costruito questa squadra così come la stiamo conoscendo adesso. E che ha portato in mostra talenti e calciatori del calibro di Simeone, Raspadori e Ndombele. Oltre che le due intuizioni da record, Kim e Kvaratskhelia.

Eppure il lavoro di Giuntoli al Napoli non ha sempre ricevuto gli onori che meritava. E l’esempio ruota tutto attorno alla figura di Stanislav Lobotka. Lo slovacco era nel mirino degli azzurri già nel 2018, come dopo Jorginho. Eppure il no di Ancelotti all’operazione ritardò di due anni l’arrivo dell’ex Celta Vigo nel golfo. E ora, dopo qualche difficoltà iniziale, Lobotka si sta consacrando come uno dei migliori centrocampisti in Europa sotto la guida di Luciano Spalletti.

Napoli-Lobotka, l’annuncio fa impazzire i tifosi: Giuntoli prepara il capolavoro

Adesso il playmaker del Napoli è pronto ad estendere il proprio contratto con gli azzurri. In scadenza nel 2024, Lobotka è pronto a trovare l’accordo definitivo per il rinnovo con la società partenopea. A rivelarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter: “Affare fatto e confermato! Stanislav Lobotka firmerà il proprio prolungamento contrattuale con il Napoli a novembre. La nuova scadenza è fissata nel 2027, con un accordo da 2,8 milioni di euro a stagione più bonus e con opzione fino al 2028”.

Una grande intuizione di Cristiano Giuntoli, che sta già programmando il consolidamento del Napoli di Luciano Spalletti. E con il pressing di Manchester City e Chelsea, il rinnovo lampo di Lobotka può davvero essere l’ennesimo capolavoro del direttore sportivo azzurro.