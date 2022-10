Liverpool-Napoli, ‘avvertimento’ improvviso a Klopp: tifosi increduli

Simpatico botta e risposta nelle due conferenze stampa di Klopp e Spalletti alla vigilia del match di Champions League tra Liverpool e Napoli.

Domani sera si terrà ad Anfield il match valido per l’ultima giornata di Champions League tra Liverpool e Napoli. I padroni di casa non sono in gran forma e sono reduci dal ko casalingo (clamoroso) contro il Leeds, il Napoli è una delle squadre più in forma di Europa ed è ancora imbattuto.

Teoricamente le due squadre si contendono ancora il primato anche se il Liverpool ha bisogno di vincere con 4 gol di scarto, una situazione che appare abbastanza complicata. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp non ha parlato di primo posto nel girone ed anzi ha posto come obiettivo quello di acquisire fiducia e magari tornare a vincere.

Questa sera il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha ‘avvisato’ Klopp dopo le sue parole ed è apparso molto chiaro in conferenza stampa: “Mi sembra di aver letto che non pensano di poter vincere 4 a 0. Io penso l’abbia detto seriamente”.

Napoli, Spalletti e l’avviso a Klopp

Il tecnico ha messo in guardia Klopp ed i suoi per i troppi complimenti ricevuti: “I complimenti eccessivi servono a metterti lassù, e poi ne ascolti il tonfo. Quando invece ci sono critiche, se fatte in maniera corretta, ci si trova sempre spunti per migliorare”.

Infine il tecnico chiarisce con il suo solito sorriso: “Klopp ha giocato le ultime due finali di Champions League e quindi lui è il più bravo di tutti. E poi quà a Napoli si dice che ‘ccà nisciuno è fesso”, chiudendo cosi in maniera simpatica la conferenza stampa.