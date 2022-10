Juventus, guaio senza fine: è ufficiale, la notizia è pessima

Arriano pessime notizie per uno dei giocatori della Juventus. E’ ufficiale, dovrà rinunciare ai prossimi Mondiali in Qatar.

La Juventus ha vissuto, fino a questo momento, un avvio di stagione tremendamente altalenante. Se in campionato ci sono stati dei lampi, anche se il rendimento generale è ovviamente negativo rispetto a quelle che erano le aspettative, in Europa è stata una lenta agonia per i tifosi. Troppe debacle, ed una squadra che non è mai sembrata in grado di poter competere per superare la fase a gironi. Anche contro compagini nettamente alla portata come Maccabi Haifa e Benfica.

Di chi è la colpa? Molti si sono scagliati contro l’allenatore, altri contro il modo con il quale la società ha costruito la squadra in sede di calciomercato. Un dato incontrovertibile riguarda gli infortuni, che hanno sicuramente condizionato la prima parte di stagione. Uno di questi sembra non voler rientrare, ed in queste ore è arrivata la pessima notizia.

Juventus, ancora infortunio per Pogba: non andrà al Mondiale

Di fatto, la Juventus non ha mai avuto quest’anno a disposizione Paul Pogba. Un investimento importante fatto dalla società, che al momento risulta essere stato assolutamente negativo. Ed ora è arrivata anche un’altra brutta notizia, che gela anche gli stessi tifosi bianconeri.

Stamattina l’ex centrocampista del Manchester United ha subito un altro infortunio, che lo terrà fuori ancora per qualche tempo. E l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ha annunciato che Pogba non partirà per il prossimo Mondiale in Qatar, a conferma di quanto la situazione per il calciatore francese sia molto delicata.

“Dopo gli esami medici sostenuti fra ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, è doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi dall’infortunio”, le parole della Pimenta ai microfoni de ‘La Parisien’. “Per questo motivo, Paul non potrà entrare a far parte della rosa della Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche di quella della Francia per il Qatar“, l’annuncio dell’agente del calciatore.