“Lo farò sicuramente”: Liverpool-Napoli, la promessa di Benitez

Il Napoli scenderà in campo, domani sera, contro il Liverpool per l’ultima della fase a gironi di Champions League: la promessa di Benitez.

Il Napoli, dopo la gran bella vittoria conquistata contro il Sassuolo in campionato, è chiamato ad affrontare l’ultima gara della fase a gironi in Champions League. Ad attenderlo, infatti, ci sarà il Liverpool di Klopp. Proprio di questo match ha parlato nella mattinata di oggi l’ex di entrambe le squadre, Rafael Benitez.

Il Napoli si prepara alla trasferta da affrontare ad Anfield nella serata di domani. Il big match contro il Liverpool, per cui in palio c’è il primo posto del Gruppo A, andrà in scena a partire dalle ore 21:00.

Proprio in merito a quest’evento, allora, ha parlato Rafa Benitez. L’ex tecnico di entrambi i club ha rilasciato dichiarazioni non da poco alle pagine dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. La sua è stata una dichiarazione d’affetto.

Liverpool-Napoli, parola a Benitez: si affrontano due club in cui ha trascorso momenti importanti

Rafael Benitez ha, quindi, parlato in questo modo della sfida di Champions League che attende gli azzurri in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’: “Ci sono aspetti sentimentali che mi coinvolgono. Perché Liverpool e Napoli sono club nei quali sono stato benissimo e mi sono sentito amato. Se potrò andrò sicuramente a vedere la partita per salutare i miei amici di una parte e dell’altra”.

“Il Napoli – ha proseguito Benitez, elogiando il club azzurro per questa strepitosa prima parte di stagione – sta facendo cose fantastiche. Spalletti sta dimostrando che si possono ottenere risultati eccellenti. E che si può proporre un gioco spettacolare. Con esperienza, professionalità, studio costante e grandissima passione “.