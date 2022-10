Questo Napoli è da sogno, qual è il suo segreto? Ecco svelato tutto

Il Napoli viaggia a ritmo dei top club, con un rendimento da sogno. Qual è il segreto degli azzurri? Ecco svelato tutto, tifosi spiazzati

E a pensare che doveva essere l’anno del ridimensionamento. Questo Napoli viaggia su numeri e rendimento da vero top club. La formazione di Spalletti non solo sta stracciando le avversarie in campionato, ma lo sta facendo con continuità e clamore anche in Champions League. La stessa competizione dove adesso può blindare ufficialmente anche il primo posto del girone.

Certo, per raggiungere tale risultato bisognerà uscire indenni dall’Anfield Road, contro un Liverpool ferito e affamato di riscatto. Qualcosa di arduo persino per un Napoli del genere, che sembra non avere freni e limiti in campo sia nazionale che europeo. E soprattutto non sembra avere punti deboli o vulnerabilità sfruttabili dagli avversari che ogni settimana incontra.

Napoli, qual è il tuo segreto? Mario Rui svela tutto in conferenza

Un rendimento ed un cammino che spesso fanno chiedere a tifosi e rivali: qual è il vero segreto di questa squadra? Come fa il Napoli a viaggiare a questi ritmi? Nella conferenza stampa di vigilia alla trasferta contro il Liverpool, l’azzurro Mario Rui spiega e svela: “Il segreto sta nell’unione e nei movimenti tra noi compagni. Tutti ci sacrifichiamo per l’altro, tutti siamo disposti a dare qualcosina in più sempre. È questo quello che sta facendo la differenza nella nostra squadra”.

Parole importanti dal big del Napoli, che in conferenza ha poi illustrato la difficile gara di domani ad Anfield: “Non vedo nessun rischio, anzi. Sappiamo bene da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Abbiamo la giusta mentalità per affrontare queste partite e di affrontare tutti gli impegni giorno per giorno. Dimostreremo di essere all’altezza anche domani, dobbiamo”.