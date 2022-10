“Illegale…”: Napoli, che ‘sentenza’. Eppure De Laurentiis se la ride

I numeri del Napoli di Spalletti in campionato ed in Europa sono spaventosi. Gli azzurri giocheranno domani ad Anfield contro il Liverpool.

Il Napoli di Luciano Spalletti vola in classifica e dopo questo turno ha avviato la prima mini fuga del campionato. Gli azzurri, complice il ko del Milan campione d’Italia, sono a +5 sull’Atalanta ed a +6 proprio sui rossoneri. E il prossimo turno la squadra di Spalletti volerà a Bergamo per provare un’autentica fuga.

L’ex giocatore Simone Tiribocchi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed in quanto doppio ex ha commentato la sfida in programma il prossimo weekend. Tiribocchi ha avuto davvero belle parole per il club azzurro ed ha dichiarato:

“Il Napoli deve fare notizia, quello che sta facendo non è affatto scontato. Non è fortuna, Spalletti e la sua squadra si stanno guadagnando tutto con il gioco e quando scendono in campo spesso sono troppo più forti. Al momento decidono sempre loro la sfida, affrontarli è difficilissimo”.

Tiribocchi esalta il Napoli di Spalletti

Gli azzurri stanno volando sia in campionato che in Champions League e l’ex attaccante ha detto la sua riguardo la lotta scudetto: “Il club azzurro ha già dato uno strappo importante e sabato potrebbe essere devastante, ovviamente facendo gli scongiuri. Il cammino del Napoli in campionato è stato finora illegale”.

I numeri dell’attacco azzurro sono devastanti e contro il Sassuolo Victor Osimhen è stato il trascinatore. Il nigeriano ha siglato una tripletta e l’ex giocatore ha dichiarato: “Osimhen? Al momento servono tutti, non solo lui. Raspadori e Simeone lo tengono sulle corde ed anche per questo vediamo questo Osimhen”.