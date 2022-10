Rabbia Napoli, l’episodio è gravissimo: succede tutto dal nulla

Deprecabile episodio avvenuto nella giornata odierna e che non è una bella cosa nei confronti del Napoli di Spalletti e dei tifosi partenopei.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle ‘meraviglie’ di questo inizio di stagione. Il club partenopeo è una macchina da gol ed è, insieme a PSG e Real Madrid, una delle tre squadre che ancora deve perdere in questa stagione. Gli azzurri volano in campionato e sono già qualificati per gli Ottavi di Champions League.

L’inizio stagione della squadra azzurra è stato fenomenale, ancora deve finire Ottobre e la squadra di Spalletti ha già 50 gol in stagione e nessuno, neanche tra i più ottimisti dei tifosi, credeva in tutto ciò. D’altronde la società aveva spiazzato con una sessione di calciomercato particolare.

Il Napoli ha ceduto diverse pedine fondamentali della rosa, tra i quali il capitano Lorenzo Insigne e il bomber della storia del club Dries Mertens. Nonostante ciò la squadra è andata molto oltre alle attese, soprattutto grazie alle magie del giovane talento Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, brutto episodio verso gli azzurri

Il Napoli vola e fa sognare in campionato, ma c’è sempre chi non gradisce i colori azzurri. Nel posticipo di Serie A di questa sera al Bentegodi tra Hellas Verona e Roma, da sempre due tifoserie ostili ai colori azzurri, è nato un bruttissimo episodio.

Sugli spalti, durante il match (finito poi 3 a 1 per i giallorossi) è partito un coro vergognoso contro Napoli e la sua città, il seguente coro: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Non è la prima volta che capita negli stadi italiani, ma resta ancora, oltre al bruttissimo gesto, una brutta immagine del nostro campionato.