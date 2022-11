“E’ un fuoriclasse!”: Napoli, l’ex campione pazzo di Osimhen

Uno dei giocatori del Napoli di Spalletti si è meritato un elogio importante, da parte di un ex campione della Premier League.

Il Napoli continua la sua cavalcata tra campionato ed Europa. E cosi sono arrivati gli occhi di tutto il continente ad osservare quello che ha costituto Luciano Spalletti all’interno della compagine partenopea. Una squadra che sta facendo registrare numeri importante, dove i dettami tattici dati dall’allenatore hanno un valore importante, ma dove anche i singoli stanno facendo registrare prestazioni degne di nota.

E cosi tra i nuovi sono diversi i giocatori che stanno stupendo ed attirando l’attenzione. Da Kvara, che di fatto ha avuto un impatto decisivo sul campionato italiano, cosi come il coreano Kim che non sta facendo rimpiangere l’addio di un giocatore pilastro del Napoli per anni come Kalidou Koulibaly. Ma anche tra quelli che già facevano parte della rosa partenopea, c’è chi sta facendo delle cose molto importanti.

Napoli, l’elogio di Drogba per l’attaccante del Napoli

Oltre al georgiano, infatti, chi sta facendo la differenza nella parte alta del campo è senza dubbio Victor Osimhen. L’ultima prestazione contro il Sassuolo è stata di rilievo, ed ha visto il nigeriano andare in gol per ben tre volte e portare il pallone a casa. Una partita sontuosa da parte dell’ex giocatore del Lille, che è risultato decisivo per il risultato ma ha mostrato anche una forza mentale fuori dal comune.

Ad essere estasiato da quello che è il rendimento di Osimhen è anche un ex campione, giocatore che ha fatto la storia del Chelsea e della Premier League. Stiamo parlando di Didier Drogba, che sui social ha dedicato un post proprio all’attaccante numero 9 del Napoli. “Questo sì che è un attaccante completo: altruismo… il vero significato di ‘vincere come squadra’!!!! Osimhen fuoriclasse”, le parole dell’ex attaccante del Chelsea.