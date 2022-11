Liverpool-Napoli, tifosi scatenati: formazione ‘troppo hot’

Il Napoli Primavera è stato asfaltato nel pomeriggio dal Liverpool in Youth League. Ma sui social a tenere banco è la formazione degli azzurrini…

Un Napoli da sogno in questa prima fase della stagione. Gli azzurri stanno governando la classifica di Serie A e stasera avranno la possibilità di terminare il girone davanti al Liverpool, chiudendo la fase a gironi di Champions League con l’ennesimo risultato da record. Un appuntamento che i tifosi aspettano, ennesimo banco di prova per una squadra che ha saputo sorprendere tutti in questi primi mesi della stagione.

Merito del grande lavoro di Luciano Spalletti ma anche della società che in sede di calciomercato ha costruito una rosa di livello, andando a sostituire anche big del calibro di Mertens, Insigne, Koulibaly. Una nota di merito per l’allenatore anche l’aver saputo inserire giovani provenienti dalla Primavera come Zerbin e Zanoli, che continuano a collezionare minuti tra campionato e Champions.

Se è vero che la prima squadra fa sognare, però, c’è da sottolineare anche l’ennesima delusione arrivata dalla Primavera. Il Napoli nel pomeriggio è stato superato dalla squadra giovanile del Liverpool in Youth League: sonoro 5-0, che ha consolidato anche l’ultimo posto in classifica nel girone per gli azzurri. Un solo punto raccolto dalla compagine allenata da mister Frustalupi. Eppure, al netto del bottino amaro e del risultato negativo, c’è stato un altro aspetto che ha scatenato i tifosi sui social.

Napoli, la Primavera asfaltata dal Liverpool: ma sui social si parla della formazione…

Non arrivano notizie esaltanti dal Napoli Primavera, che anche in campionato sta raccogliendo molto poco, di fatto navigando nei bassifondi della classifica. Ed anche oggi, contro il Liverpool, sono emerse nuovamente le difficoltà di una squadra che ha ancora bisogno di crescere e trovare la giusta amalgama. Eppure, sui social i tifosi del Napoli hanno avuto di che parlare, e non tanto delle prestazione degli azzurrini.

A tenere banco è la formazione schierata da Frustalupi, che si è guadagnata l’ironia di tantissimi tifosi del Napoli. Il motivo? La presenza di due giocatore dai cognomi decisamente particolari: da una parte Antonio Pesce, dall’altra Noah Mutanda. Un binomio che ha scatenato i tifosi, per una formazione che secondo alcuni sarebbe ‘troppo hot’ proprio in virtù della presenza di Pesce e Mutanda. Ironia tutta partenopea, che strappa un sorriso per un Napoli Primavera che ha sorriso poco in questa prima parte della stagione.