Liverpool-Napoli, ufficialità prima della partita: è successo nel pomeriggio

Il Napoli si giocherà questa sera con il Liverpool il primato del girone, ma per Aurelio De Laurentiis è arrivata già una brutta notizia.

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Liverpool di Jurgen Klopp per giocarsi il primato del girone. Gli azzurri contro il team inglese hanno anche un grosso vantaggio, visto che, grazie al risultato dell’andata, all’Anfield possono perdere anche con tre gol di scarto.

Nonostante questa possibilità, Luciano Spalletti in conferenza stampa ha ribadito la difficoltà della gara contro il Liverpool: “Sono piena salute. Non bisogna farsi ingannare dall’ultima gara. Sono in condizione perfetta. Ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi a gestire le loro qualità tecniche”.

Per il team partenopeo arrivare primi nel girone sarebbe fondamentale, considerando che così eviterebbe tante big del calcio europeo. C’è tanta attesa, quindi, per il match di questa sera contro il Liverpool, anche se per Aurelio De Laurentiis c’è già una brutta notizia.

Brutte notizie per De Laurentiis, Napoli Primavera sconfitto contro il Liverpool per 5-0 in Youth League

Il Napoli Primavera, infatti, ha perso nel primo pomeriggio in Youth League contro il Liverpool con il risultato secco di 5-0. Gli azzurrini di Nicolò Frustalupi, storico vice di Mazzarri, già usciti aritmeticamente dalla competizione, hanno disputato una buona prima frazione di gara, ma poi sono crollati nella ripresa.

Il primo tempo, infatti, è terminato con il risultato di 1-0 ( rete di Koumas) a favore dei ‘Reds’, ma poi nella ripresa hanno dilagato con le reti siglate da Doak, Chambers, Kone e Doherty. Una volta terminata la Youth League, il Napoli Primavera può concentrarsi sulla lotta salvezza nel campionato Primavera 1. Il Liverpool, invece, con questo successo si è qualificato artimeticamente come primo nel girone.