❌ “Non ha voluto”: Conte in Serie A? Rivelazione in diretta

La rivelazione su Antonio Conte lascia i tifosi senza parole. Il tecnico del Tottenham in Serie A? Retroscena in diretta.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per arrivare alla sosta per i Mondiali di Qatar 2022 con il maggior numero di punti possibili. Conquistati gli ottavi di finale di Champions League 2022/2023, la formazione nerazzurra deve, però, fare i conti con le ultime notizie che non sono rassicuranti, soprattutto quelle relative a Romelu Lukaku.

L’attaccante belga ha avuto una ricaduta e, con ogni probabilità tornerà solamente ad anno nuovo. Intanto, però, si chiacchiera ancora di quanto accaduto a San Siro in seguito alla morte dell’ex capo ultras Vittorio Boiocchi. A rilasciare alcune dichiarazioni a tal proposito è Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play – Calciomercato.it’.

Inter, Biasin su Conte

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Poche società hanno il coraggio di esporsi, in passato l’anno fatto Lazio e Juventus. Il problema si risolve solo se si attiva qualcuno dall’alto, non se l’iniziativa parte dalle singole società. Si deve combattere la delinquenza, non gli ultras in trasferta, i tifosi. Chi approfitta del calcio per delinquere deve essere allontanato”.

Su un possibile match Tottenham-Inter agli ottavi: “Non so se sarà questa la gara. Sarebbe affascinante però, non mi dispiacerebbe vedere Conte contro la squadra che non ha voluto allenare”.