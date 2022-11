Calciomercato Napoli, Giuntoli chiude l’affare: incontro in arrivo

Il Napoli pensa, oltre che al campionato e alla Champions League, anche al mercato: Giuntoli vuole chiudere l’affare e l’incontro si avvicina.

Il Napoli, conquistato il primo posto nel girone di Champions League e ottenuta la qualificazione agli ottavi, sta pensando già a come affrontare al meglio le gare che restano da giocare in campionato prima della pausa dei Mondiali. Anche in ottica calciomercato la società già riflette sul prossimo affare.

Il Napoli adesso è proiettato perciò sulle prossime gare che restano prima della sosta prevista per gli impegni dei Mondiali. La squadra di Luciano Spalletti affronterà, infatti, l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese. Partite in cui è vietato sbagliare se si vuole continuare a mantenere il primo posto in classifica di campionato.

In ottica calciomercato, inoltre, la società pensa già al prossimo affare da mettere al sicuro. Dopo il rinnovo di Lobotka, per cui l’annuncio sembra essere ormai imminente, il club inizia a ragionare anche su quello di Piotr Zielinksi. Altro giocatore fondamentale per gli azzurri. Le ultime.

Calciomercato Napoli, le ultime sul contratto di Zielinski: Giuntoli ha le idee chiare

Come riferito da Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, quindi il Napoli si sta preparando per rinnovare il contratto a un giocatore che da tempo si è rivelato e si sta confermando fondamentale all’interno della rosa. Queste, perciò, sono le ultime sulla questione di rinnovo di contratto per Zielinski.

“Il contratto di Piotr Zielinski scadrà nel 2024 e il Napoli è pronto ad aprire i colloqui”, si legge. “Nelle prossime settimane le parti discuteranno la proroga del contratto per cercare di raggiungere un accordo. Il Napoli ha, infatti, già rifiutato l’offerta di un West Ham la scorsa estate”, ha scritto Schira.