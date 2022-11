Napoli, De Laurentiis trema: Milan e Juve pronte allo ‘scippo’

Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis freme: stasera si decide tutto, Milan e Juventus sono pronte allo scippo agli azzurri.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è reduce dalla sconfitta di ieri sera ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Nonostante il passo falso in Champions League, il primo da inizio stagione, gli azzurri restano in cima al girone A e si qualificano agli ottavi di finale come testa di serie.

Un risultato da non disdegnare visto che ai sorteggi degli ottavi di finale del torneo europeo non sarà possibile, per regolamento, pescare i club finiti primi negli altri gironi. Il quadro si completerà solamente stasera; così come sarà noto solo tra poche ore quanti milioni finiranno nelle casse della società partenopea.

Quanto incassa il Napoli dalla Champions League?

Il primato nel Gruppo A vale un bel po’ di milioni nelle casse societarie di Aurelio De Laurentiis, ma non è ancora nota la cifra esatta relativa al market pool. Il motivo? Tutto sarà determinato solamente nel momento in cui sarà ufficiale il destino del Milan in Champions.

Come riferisce ‘Calcio&Finanza’, alle italiane, per la stagione in corso, spetterebbero circa 40 milioni di euro, di cui 20 distribuiti per la classifica dello scorso anno e la restante parte per il cammino in Champions League. Di conseguenza, se i rossoneri di Stefano Pioli dovesse perdere contro il Salisburgo e dunque non si qualificassero agli ottavi di finale, ad Inter e Napoli spetterebbero 5.7 milioni di euro ciascuno e 4.3 milioni di euro alla Juventus di Agnelli. Se Pioli dovesse, invece, passare al turno successivo, a Napoli ed Inter spetterebbero 5.33 milioni di euro e 4 milioni ai bianconeri. I rossoneri passerebbero da 4.3 milioni di euro a 5.33 milioni.