Liverpool-Napoli, la sentenza di Van Dijk: Spalletti sorride

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato del Napoli in mixed zone: Luciano Spalletti ha buoni motivi per essere felice

Due reti nel finale hanno interrotto l’imbattibilità stagionale del Napoli. Il primo passo falso della squadra di Luciano Spalletti è stato indolore perché nonostante il 2-0 incassato per mano del Liverpool, gli azzurri hanno ottenuto il primo posto del girone e saranno inseriti come testa di serie nelle urne di Nyon del prossimo 7 novembre, quando si svolgeranno i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League.

Contro la squadra di Jurgen Klopp, la formazione azzurra ha mantenuto la sua identità. Ha tenuto testa alla squadra finalista della passata edizione della competizione, pagando nel finale due palle inattive. Per Spalletti comunque ci sono indicazioni positive, oltre agli ennesimi riconoscimenti ricevuti dagli avversari.

Napoli, Virgil Van Dijk in mixed zone: “Hanno un allenatore fantastico e ottimi giocatori”

Il centrale olandese Virgil Van Dijk del Liverpool ha parlato in mixed zone al termine della gara vinta dalla sua squadra per 2-0. Il difensore ha partecipato all’azione del secondo gol, impegnando Meret prima del tocco sotto misura di Darwin Nuñez.

I giornalisti presenti in chiusura gli hanno chiesto anche una sua opinione sul Napoli e la risposta di Van Dijk sarà certamente apprezzata da Spalletti e dal suo gruppo: “Sono una grande squadra, guidata da un allenatore fantastico. Fino a questa sera erano imbattuti. Hanno dei giocatori molto forti. Stanno facendo bene”, ha detto il difensore dei ‘Reds’.