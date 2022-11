Allegri fa infuriare i tifosi del Napoli: è accaduto dopo Juve-PSG

Parole che hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli. Massimiliano Allegri non ha avuto dubbi, il tutto è accaduto dopo Juve-Paris Saint Germain.

Ennesima sconfitta per la Juventus, che ieri è uscita con lo Stadium con le ossa rotte. Certo, la squadra bianconera vive un momento molto particolare, con un avvio di stagione claudicante e la Champions ormai andata. Vincere contro una squadra come il Paris Saint Germain avrebbe rappresentato un ottima iniezione di stima, ma l’impegno era comunque complicato ed Allegri era consapevole di questo.

Eppure, i padroni di casa hanno provato anche a giocarsela, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-1. Nella ripresa, però, è venuto fuori lo strapotere dei parigini ma soprattutto dei campioni che compongono la rosa a disposizione di Galtier. Epilogo amaro… a metà: si perchè la Juventus è uscita sconfitta (1-2) ma allo stesso tempo è riuscita a tenere il terzo posto e dunque l’Europa League, vista la pesante sconfitta del Maccabi Haifa (1-6) in casa contro il Benfica.

La Juve, insomma, avrà l’occasione di farsi valere in Europa League, cercando di restare ancorati alla competizione europea e nella speranza di poter regalare una gioia ai proprio tifosi. Il commento amaro di Massimiliano Allegri nel post partita, ha anche regalato una sentenza molto particolare.

Juve, Allegri snobba il Napoli: la più forte della Serie A è un’altra

Chiuso il capitolo Champions (con quello Europa League ancora aperto), la Juventus si catapulta nuovamente in campionato, dove di sicuro i bianconeri proveranno a concentrare la maggior parte delle proprie forze da qui al termine della stagione. Il prossimo match contro l’Inter rappresenta un appuntamento importante, ed un banco di prova decisivo per capire dove vuole arrivare la Juventus da qui alla fine.

Proprio avvicinandosi alla sfida, Allegri ha lanciato una sentenza che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli. L’allenatore della Juve, infatti, non ha dubbi in relazione ad un aspetto: qual è la squadra più forte del campionato italiano.

“Domenica sera abbiamo una partita difficile, contro la squadra più forte in Italia, che per me restano loro (l’Inter, ndr)”, ha spiegato Allegri ai microfoni di ‘Mediaset Infinity’ dopo la partita contro il Paris Saint Germain. “Sicuramente sarà importante e delicata”, ha ancora proseguito Allegri. E il Napoli? Snobbato dal tecnico toscano, che ha indicato senza dubbi la squadra di Simone Inzaghi.