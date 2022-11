Colpo di teatro De Laurentiis: accadrà durante Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli, colpo di scena improvviso. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuota il sacco e svela tutta la verità sui social network.

Manca sempre meno ad Atalanta-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2022/2023. Il match tra la formazione di Gian Piero Gasperini e l’undici di Luciano Spalletti mette in palio punti importantissimi per entrambe le squadre. Gli azzurri, con una ipotetica vittoria, potrebbero creare un vero e proprio solco tra la testa della classifica e le inseguitrici.

Anche i bergamaschi, però, cercano i tre punti e, con ogni probabilità, venderanno cara la pelle. Al Gewiss Stadium, però, così come accaduto nelle ultime gare degli azzurri, ci sarà una assenza pesante. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha già saltato la sfida contro il Sassuolo di Alessio Dionisi a causa di alcuni impegni oltreoceano.

Atalanta-Napoli, De Laurentiis assente allo stadio

Anche contro l’Atalanta il patron azzurro non potrà presenziare sugli spalti. All’impianto sportivo di Bergamo, dunque, De Laurentiis sarà assente. Il motivo? E’ stato lo stesso presidente a svelarlo tramite il proprio account ‘Twitter’.

Di seguito il post pubblicato sui social: “Sono ancora a Los Angeles e sabato vedrò Atalanta-Napoli al Madeo Ristorante, dove stanno predisponendo uno schermo ad hoc. Sono lontano migliaia di chilometri ma è come se fossi a bordo campo. Forza Napoli sempre!”.