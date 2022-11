Atalanta-Napoli, mani nei capelli per Gasperini: la tegola è ufficiale

Brutte notizie in vista di Atalanta-Napoli: adesso è praticamente ufficiale, c’è anche il comunicato del club

Sarà un sabato di fuoco per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno di scena il 5 novembre a Bergamo, per la trasferta tra prima contro seconda al Gewiss Stadium. Dinanzi ci sarà un’Atalanta in grande forma, determinata e vogliosa a interrompere il dominio in Serie A della formazione partenopea.

Riuscirci, però, sarà un’impresa ardua. Il Napoli quest’anno sembra una macchina perfetta, capace di schiacciare anche le migliori formazioni in Europa. E la sconfitta arrivata martedì contro il Liverpool non inganna troppo le rivali degli azzurri, ben consapevoli del reale valore della formazione di Luciano Spalletti. L’Atalanta dunque non è esonerata da questo: Gasperini sa bene che battere il Napoli sarà una sfida proibitiva persino per la sua Dea.

Atalanta-Napoli, l’ufficialità è appena arrivata: il big salta la sfida di sabato

Dopotutto, il tecnico degli orobici non deve fare i conti soltanto con la forza degli avversari, ma anche con le tante assenze tra le proprie fila. Su tutte, quella di Luis Muriel, che sarà ufficialmente assente per il big match di sabato tra Atalanta e Napoli.

Come notificato dal club nerazzurro, il colombiano si è sottoposto ad esami strumentali che hanno riportato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori della coscia destra. In parole povere: un lungo stop per Muriel, che ha già intrapreso il percorso di riabilitazione, in attesa che i tempi di recupero vengano quantificati in maniera delineata.