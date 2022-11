Calciomercato Napoli, la rivelazione è una manna per Spalletti: il motivo

Napoli, rivelazione improvvisa in vista del mercato. La buona notizia fa impazzire anche i tifosi. Ecco svelato il motivo, succede in diretta

Il primo posto nel girone di Champions League è la prova che questo Napoli è forte e non ha limiti. Anche se in seconda fascia c’è quel Paris Saint-Germain che tanto spaventa e tanto preoccupa i tifosi azzurri. “Non deve avere nessuna paura questa squadra, persino di loro”: a rassicurare però l’ambiente partenopeo è l’ex Napoli, Oscar Damiani.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, l’attuale procuratore ed intermediario di mercato ha precisato: “Questo Napoli ha dimostrato ampiamente di potersela giocare con chiunque, a qualsiasi livello. Spalletti sta facendo un lavoro straordinario, poi capisco i tifosi che per scaramanzia ormai si sentono già sorteggiati contro il Paris Saint-Germain…“, prosegue scherzando Damiani.

Calciomercato Napoli, la rivelazione di Damiani è una manna per Spalletti

Di qui, l’ex azzurro si sposta sul mercato del Napoli. E alla domanda sul futuro di Kim e Kvaratskhelia come obiettivi dei top club europei già nel corso della prossima estate, Damiani rassicura tutti: “Non credo che saranno sul mercato, anzi. Difficile che possano già finire in uscita. De Laurentiis farà di tutto per trattenerli e Spalletti per utilizzarli a raggiungere risultati importanti nei prossimi 3-4 anni”.

Certo, Damiani però non esclude l’imponderabile: “La strada del Napoli ha sempre mostrato come questa società trattenga i suoi pezzi migliori fino alla massima capitalizzazione. Lo abbiamo visto anche con Koulibaly, che è andato via dopo tanti anni tra le fila del club azzurro. Poi è chiaro, se arrivano offerte irrinunciabili…”.