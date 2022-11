“Salta il Napoli?”: Atalanta, notizia terribile per Gasperini

Arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini, a pochi giorni dall’importante sfida della sua Atalanta contro il Napoli di Spalletti.

Napoli ed Atalanta si preparano ad uno dei big match di questa 13^ giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri arrivano, va detto, dalla sconfitta patita in Champions League per mano del Liverpool, che però non ha avuto alcun tipo di conseguenza: la squadra di Spalletti, infatti, ha comunque chiuso la fase a gironi al primo posto all’interno del gruppo. Ed il ruolo da capolista, all’interno della classifica di Serie A, rende ovviamente questo Napoli una squadra più che temibile anche per l’Atalanta che ha avuto, al contempo, un ottimo avvio di stagione.

La Dea, di fatto, ad oggi è la seconda in classifica e vanta soltanto una sola sconfitta all’attivo. Di fatto i nerazzurri sono alle spalle del Napoli, ed avere la possibilità di giocare questo scontro diretto permette ai ragazzi di Gasperini di poter addirittura avvicinare i partenopei a soli due punti in classifica. Eppure, non arrivano notizie particolarmente positive per l’allenatore della squadra bergamasca.

Atalanta-Napoli, che guaio per Gasperini: De Roon salta la partita?

Ovvio che entrambi gli allenatori sperano di poter contare sulla miglior formazione possibile, considerata anche le difficoltà all’interno di un match cosi particolare. Per l’allenatore della Dea, però, arrivano notizie non esaltanti a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli (si gioca sabato alle 18).

Secondo quanto riportato da ‘L’eco di Bergamo’, infatti, Marten De Roon dovrebbe saltare la sfida con gli azzurri: il centrocampista olandese, infatti, anche ieri ha svolto allenamento differenziato, ed è difficile possa rientrare per la sfida contro gli azzurri che si giocherà al Gewiss Stadium. In bilico, tra l’altro, anche la presenza di Zappacosta.