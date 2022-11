Napoli, la notizia che tutti aspettavano: succede prima dell’Atalanta

Il Napoli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nelle ultime ore è arrivata una bella notizia per il Napoli e per i suoi tifosi.

Il Napoli di Kvicha Kvaratskhelia continua a brillare in Italia ed in Europa. Il club azzurro è andato oltre a tutte le aspettative con grandi risultati sia in Serie A che in Champions League ed il talento georgiano è la più grande sorpresa di questa prima fase della stagione.

Nella giornata odierna ha fatto rumore la notizia della rapina a casa del giocatore georgiano, a Cuma, nelle vicinanze di Napoli. Una brutta situazione che ha coinvolto il calciatore. I rapinatori si erano introdotti nella villetta del giocatore e si erano appropriate delle chiavi.

La notizia della rapina ai danni di Kvaratskhelia ha fatto il giro del web. Negli ultimi minuti è arrivata però una buona notizia per il calciatore e nel complesso per la città di Napoli.

Napoli, ritrovata l’auto di Kvaratskhelia

Negli ultimi minuti è stata ritrovata l’auto del giocatore, la Mini Countryman. L’auto, come riportano i colleghi di Teleclubitalia, è stata ritrovata tra Trentola Ducente ed Aversa, in provincia di Caserta. L’auto è stata ritrovata in ottime condizioni.

Il giocatore aveva effettuato la denuncia ai carabinieri e questi hanno ritrovato l’auto in pochissimo tempo. Una buona notizia per il giocatore, che, supera cosi senza problemi questa piccola disavventura.