Calciomercato Napoli, annuncio in diretta: colpo di scena in vista

Dopo la gara di martedì contro il Liverpool, per il Napoli c’è un annuncio importante in sede di calciomercato.

Nonostante il ko di martedì sera contro il Liverpool, il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale comunque come prima del girone A. Per conoscere l’avversario della squadra di Luciano Spalletti bisogna aspettare fino a lunedì prossimo, ovvero quando a Nyon avverrà il sorteggio della fase ad eliminazione diretta.

Il timore più grande per il Napoli, ed anche per tutte le altre teste di serie, è quello sicuramente di pescare dall’urna il PSG di Messi, Mbappé e Neymar. Il club parigino, a sorpresa, ha terminato la fase a gironi della Champions League al secondo posto dietro al sorprendente Benfica. Ma prima del sorteggio di Nyon, i partenopei sono attesi da un’altra gara molto difficile.

Il Napoli sabato prossimo affronterà in trasferta l’Atalanta di Gasperini, in una gara che potrebbe dire molto sul prosieguo del campionato di entrambe le squadre, visto che sono sperare in classifica da cinque punti. Tuttavia, oltre alle vicende del campo, la società campana è attenta anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Marchetti: “Demme resterà”

Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, ha infatti dato ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’ un annuncio sul mercato del Napoli: “Futuro di Diego Demme? Penso che resterà perché, anche se sta trovando pochissimo spazio, fa parte di un squadra che sta costruendo qualcosa di davvero importante”.

Demme, di fatto, sta giocando pochissimo per colpa sia di un suo infortunio subito ad inizio stagione che per le grandi prestazioni di Lobotka. Il centrocampista slovacco, infatti, è il perno principale della mediana del team guidato da Luciano Spalletti.