Napoli, Spalletti ha un altro problema da risolvere: è ufficiale

Napoli, Luciano Spalletti deve fare i conti con la realtà in vista della super sfida contro l’Atalanta: è arrivata l’ufficialità che rovina i suoi piani.

Atalanta-Napoli è, senza dubbio, un match che preannuncia spettacolo. Al Gewiss Stadium di Bergamo, domani alle ore 18:00, la formazione orobica ospita gli azzurri di Luciano Spalletti. L’obiettivo di entrambe le squadre è conquistare i tre punti, ma sembrano essere gli azzurri i favoriti della sfida. Qualora vincesse, Spalletti creerebbe un vero e proprio solco tra la testa della classifica e le pretendenti.

I padroni di casa venderanno cara la pelle, anche se gli ultimi avvenimenti in casa Atalanta complicano leggermente le cose. Se Muriel sarà assente al match di domani alle 18, c’è un altro top che salterà la sfida. Si tratta di Kvaratskhelia, fermatosi oggi a causa di una lombalgia acuta.

Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini

Intanto Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della super sfida di domani, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Confermata l’assenza di Muriel, mentre la buona notizia per i tifosi bergamaschi è il recupero di De Roon.

