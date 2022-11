Kvaratskhelia gela il Napoli: cosa è successo a Castel Volturno

Il georgiano del Napoli Kvaratskhelia ha riservato un duro boccone a Luciano Spalletti a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta di Gasperini



Napoli costretto ad una defezione pesantissima per la trasferta di Bergamo. Nell’importante match contro l’Atalanta, fondamentale anche in chiave primo posto, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano non parte con la squadra a causa di una lombalgia acuta.

Il calciatore, per il quale in settimana ha speso elogi importanti anche Jurgen Klopp al termine della gara di Anfield contro il Liverpool, finora aveva sempre giocato in Serie A. Soltanto una volta era partito dalla panchina: ad agosto nel match con il Lecce. In tutte le altre circostanze, Spalletti non aveva mai fatto a meno di lui al fischio d’inizio.

Napoli, indiscrezione Sky: Kvaratskhelia si è bloccato alla fine dell’allenamento

Secondo quanto riferito dall’inviato di ‘Sky Sport’ Massimo Ugolini, Khvicha Kvaratskhelia si è bloccato in chiusura dell’allenamento. Un forte dolore alla schiena, accusata sul finire della rifinitura lo costringerà a saltare la prossima e determinante partita.



Per il Napoli si tratta di un’assenza molto pesante. Per Luciano Spalletti sarà l’occasione per dare spazio a qualcuno degli uomini meno impiegati. Fino a questo momento però i numeri dell’ex Rubin Kazan sono inequivocabili: 6 gol in Serie A da inizio stagione. Un impatto fortissimo. Kvaratskhelia ha avuto un contributo superiore a tutti gli altri stranieri che sono transitati nel massimo campionato italiano, come ha avuto modo di sottolineare negli scorsi giorni il ‘Corriere dello Sport’.