Atalanta-Napoli, è ufficiale: Gasperini recupera il suo big

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha due buoni motivi per sorridere alla vigilia del big match contro il Napoli di Spalletti

Se da un lato Luciano Spalletti è rammaricato per l’esclusione di Kvicha Kvaratskhelia, non convocato a causa della forte lombalgia che lo ha bloccato durante l’allenamento di oggi, dall’altro Gian Piero Gasperini ha buoni motivi per sorridere.

Uno è presto detto: l’assenza del georgiano nel Napoli, considerata l’importanza rivestita dall’ex Rubin Kazan. Il calciatore è stato sempre tra i migliori della formazione azzurra e soltanto una volta non è stato impiegato dal primo minuto in campionato. L’altro motivo per il quale il tecnico orobico può impazzire di gioia è il recupero di uno dei suoi big.

Atalanta, Gasperini recupera de Roon: l’olandese rientra nella lista dei convocati per la gara contro il Napoli

Marten de Roon torna regolarmente nell’elenco dei convocati dell’Atalanta. Il centrocampista olandese ha saltato la partita contro l’Empoli a causa di un problema al bicipite femorale. Il calciatore però ora sta bene e per questo motivo Gian Piero Gasperini lo ha inserito nella lista per affrontare il Napoli.

Anche de Roon, come Kvaratskhelia, è un calciatore indispensabile per la sua squadra. Il ‘tulipano’, aveva sempre trovato spazio dall’inizio in questo campionato prima dell’esclusione per infortunio avvenuta nel match contro l’Empoli.

Il centrocampista ha indossato anche la fascia di capitano in tre circostanze. Il tecnico dell’Atalanta dovrà fare invece a meno di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è ancora out.

Questo l’elenco dei convocati.

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Okoli, Ruggeri, Soppy, Toloi, Zortea.

Centrocampisti: de Roon, Ederson, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Scalvini.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Lookman, Zapata.