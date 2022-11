Calciomercato Napoli, Giuntoli prova l’ennesimo colpo: affare col Cagliari

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli sta valutando l’idea di piazzare un nuovo colpo di calciomercato: fari puntati in casa del Cagliari

Il Napoli non vuole fermarsi. La società partenopea rimane alla ricerca di talenti da lanciare nel grande calcio. I casi di Kim ma soprattutto di Kvaratskhelia (classe 2001) sono sotto gli occhi di tutti. Adesso però il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe compiere molti meno chilometri per compiere il nuovo colpo.

La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su un calciatore che si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione nel campionato di Serie B. Il calciatore in questione è Zito Luvumbo, attaccante classe 2002 del Cagliari.

Calciomercato Napoli, Giuntoli guarda in Sardegna: il Napoli interessato all’asta per Zito Luvumbo

La notizia di calciomercato è stata rivelata da ‘Tuttosport’. Il Napoli è tra le squadre attente al futuro di Zito Luvumbo, attaccante angolano del Cagliari. Il calciatore, classe 2002, sta trovando discreto spazio nella formazione rossoblù. Già undici le presenze accumulate in Serie B. In cadetteria ha già firmato le sue due prime reti nelle gare contro Benevento e Brescia.

Il giovane calciatore, sotto contratto con i sardi fino al 2026, sta trovando sempre maggiore spazio. Nelle ultime quattro è sempre stato schierato dal primo minuto. Può giocare in differenti posizioni.

Non solo il Napoli è interessato a lui. Sul ventenne attaccante ci sarebbero pure Torino e Fiorentina. In vantaggio in questo momento sembrerebbe essere proprio la squadra granata, che già a gennaio potrebbe formulare un’offerta al Cagliari nel tentativo di anticipare la concorrenza.