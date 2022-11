Caos Atalanta-Napoli, l’episodio è vergognoso: ecco cos’è successo

Comincia a scaldarsi il clima in vista del fischio di inizio tra Atalanta e Napoli. L’episodio al di fuori dello stadio di Bergamo è davvero vergognoso, il motivo

Tutto pronto, o quasi, per il fischio di inizio tra Atalanta e Napoli. Gli azzurri sono pronti a giocarsi tutto contro la formazione di Gasperini, per una gara che può avere il sapore del primo e reale tentativo di fuga in campionato. E i tifosi incrociano le dita per un risultato pieno al triplice fischio della gara.

Spalletti sa bene, però, che vincere in casa della Dea sarà impresa tutt’altro che semplice. Non solo per l’assenza di Kvaratskhelia e per il momento di forma degli uomini allenati da Gian Piero Gasperini, ma anche e soprattutto per la difficile aria che da sempre si respira nelle trasferte bergamasche. Un clima che spesso sconfina la goliardia calcistica e sfocia in vera e propria inciviltà e discriminazione.

Napoli, episodio gravissimo per i tifosi dell’Atalanta: ecco cos’è successo

Come riportato dai colleghi di ‘CalcioNapoli24’ e dai media presenti all’esterno del Gewiss Stadium, l’episodio che arriva da Bergamo torna ad indignare tutti. A poche ore dal fischio di inizio di Atalanta-Napoli, i supporters della Dea hanno iniziato ad intonare cori vergognosi contro San Gennaro, Diego Armando Maradona e la città partenopea. Epiteti di tutti i tipi e offese gratuite: è questo il clima che si è iniziato a generare all’esterno dell’impianto orobico.

Un qualcosa che non è una novità per il pubblico bergamasco, che contro il Napoli non ha mai mancato l’occasione per tornare su certe abitudini, davvero assurde e fuori luogo nel 2022. La speranza dei tifosi azzurri è quella di rispondere con una prestazione rotonda sul terreno del Gewiss Stadium.