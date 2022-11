Ultim’ora Napoli, il big salterà la sfida contro gli azzurri: arriva la notizia

Il Napoli sta per scendere in campo per sfidare l’Atalanta, ma in questi minuti è arrivata un’ultim’ora che riguarda la prossima gara degli azzurri.

Dopo la sconfitta indolore di martedì sera in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, il Napoli sta per scendere in campo per affrontare un’altra trasferta super insidiosa. I partenopei, infatti, stanno per sfidare l’Atalanta di Gasperini.

Il match di oggi, che comincerà alle ore 18.00, potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione della squadra di Luciano Spalletti che, però, non ha vissuto una bellissima vigilia, anzi. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata l’ufficialità dell’assenza di Kvaratskhelia per il match contro l’Atalanta.

E’ stato lo stesso club partenopeo a comunicare il forfait del calciatore georgiano, il quale è stato costretto ai box per colpa di una lombalgia acuta. Il Napoli spera di recuperare Kvaratskhelia per la prossima gara di campionato contro l’Empoli, la quale potrebbe vedere l’assenza anche di un altro calciatore.

Ultim’ora, infortunio di Destro nel corso di Empoli-Sassuolo: l’attaccante potrebbe saltare il Napoli

Oltre all’ex Dinamo Batumi, di fatto, anche Mattia Destro potrebbe saltare il match di campionato di martedì tra Napoli ed Empoli. Il centravanti italiano, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo nel corso del match tra i toscani ed il Sassuolo, che si sta disputando proprio in questi minuti, per un problema al polpaccio.

Le condizioni di Destro saranno sicuramente valutate nei prossimi giorni. Tuttavia è molto difficile un presunto recupero dell’ex Genoa per la gara allo Stadio Maradona di martedì prossimo contro il Napoli di Luciano Spalletti.