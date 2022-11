Doccia fredda Napoli: Kvaratskhelia può dire addio prima del previsto

Kvaratskhelia incanta Napoli e tutta l’Europa. I top club sono piombati sul suo cartellino: è appena arrivata una brutta notizia per i tifosi.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per provare a battere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel match che si disputerà oggi alle ore 18:00. Al Gewiss Stadium di Bergamo, i partenopei proveranno a conquistare i tre punti affinché possa crearsi un vero e proprio solco tra la testa della classifica e le dirette concorrenti per il primo posto in elenco generale.

Pesante sarà l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano si è fermato ieri a fine allenamento a causa di una lombalgia acuta che sembrava dargli fastidio dopo la gara contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L’ala sinistra non è stato convocato e non è partito per Bergamo con il resto dei compagni.

Kvaratskhelia dice addio al Napoli? La Premier League osserva con attenzione

In ogni caso, però, le sue giocate, da inizio stagione ad oggi, hanno attirato, senza dubbio, i riflettori di tutti i top club europei. Il talento del numero 77 è sulla bocca di tutti e, adesso, anche le migliori società d’Europa sono pronte a sgomitare per provare a strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dall”Evening Standard’, su Kvara sembrano essere piombati Chelsea e Liverpool. Il contratto del giocatore col club partenopeo, però, è piuttosto lungo e, al momento, non sembrerebbero esserci i margini per una sua partenza. Ciò che allarma i tifosi, però, è proprio il pressing di squadre celebri su Kvara: per questo motivo è ipotizzabile che la sua partenza da Napoli potrebbe avvenire prima del previsto. Certo è che, però, per strapparlo ai partenopei servono almeno 100 milioni di euro.