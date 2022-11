Doccia fredda Inter: tifosi spiazzati e Inzaghi gelato, torna nel 2023

Inter, mister Simone Inzaghi deve fare i conti con l’infortunio di un top player: il giocatore tornerà in campo solo nel 2023.

L’Inter di Simone Inzaghi lavora senza sosta in vista del big match di domani sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45, andrà in scena la super sfida tra i bianconeri ed i nerazzurri. Il match mette in palio punti importantissimi in ottica classifica generale, visto che entrambe le squadre restano leggermente attardate rispetto al Napoli capolista.

La formazione di Luciano Spalletti è pronto a creare un solco provando a battere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Con una eventuale vittoria, gli azzurri staccherebbero le dirette concorrenti in elenco generale. Per questo motivo, sia Inter che Juve devono assolutamente conquistare punti per evitare di mandare tutto all’aria.

Inter, Lukaku torna nel 2023

Per entrambi gli allenatori, però, peseranno, e non poco, le numerose assenze per infortunio. Mister Simone Inzaghi dovrà fare a meno, senza dubbio, di Simone Inzaghi. L’allenatore dei nerazzurri non avrà a disposizione l’attaccante belga che, dopo aver saltato praticamente quasi tutte le gare da inizio campionato ad oggi, era tornato in campo per il match di Champions League contro il Viktoria Plzen.

Nonostante il gol e l’entusiasmo per il ritorno sul rettangolo verde, Lukaku ha dovuto fare i conti con una ricaduta che l’ha costretto a fermarsi ancora una volta. Come riferisce l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, il centravanti belga è al lavoro per il rientro in campo. Attualmente in Belgio per sottoporsi a terapie e alla tabella personalizzata per il recupero, solo ad inizio della prossima settimana si sottoporrà a nuovi esami clinici per verificare le sue condizioni. Secondo il quotidiano, il giocatore tornerà in campo non prima del 2023.