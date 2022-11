Napoli, Mertens sorprende tutti: il gesto arriva dopo l’Atalanta

Un messaggio che ha sorpreso tanti tifosi del Napoli, arrivato dopo la vittoria contro l’Atalanta. Il tutto a firma Dries Mertens.

Il Napoli vince, diverte e si tiene stretto l’entusiasmo dei una tifoseria che è al settimo cielo. Il primo posto in classifica consolidato dopo una vittoria importante, su un campo difficile come quello dell’Atalanta di Gasperini. Di fatto gli azzurri si sono portato a +8 sulla Dea, dando uno slancio importante alla propria classifica. Il Milan ha risposto sul campo, con un successo arrivato soltanto all’89’ col la rete di Olivier Giroud contro lo Spezia.

Si festeggia a Bergamo, si festeggia a Napoli ma si festeggia anche oltre i confini nazionali. Il presidente De Laurentiis ricorda spesso il fatto che ci sono milioni di tifosi azzurri in giro per il mondo, ma c’è un tifoso molto particolare che dalla Turchia ha fatto sentire il suo calore a distanza con un messaggio che ha sorpreso i napoletani. O forse, a dire la verità, non troppo.

Napoli, esulta anche Mertens: il messaggio arriva dai social

Che Dries Mertens sia rimasto legato in maniera viscerale alla piazza partenopea, è un aspetto ormai consolidato. Lo stesso giocatore belga, nel dare il suo addio alla città di Napoli, ha specificato a chiare lettere di avere impressi nel cuore gli anni passati all’ombra del Vesuvio, al punto da decidere di mantenere la sua abitazione in terra partenopea.

Momento di gaudio per il giocatore belga, che ha festeggiato in maniera doppia. Il suo Galatasaray, infatti, ha vinto oggi la sfida contro il Besiktas, che ha portato proprio la squadra a ridosso del primo posto occupato dal Fenerbahce. Ma il motivo per festeggiare, in casa Mertens, arriva anche dall’Italia e per la precisione da Bergamo.

Cosi il giocatore azzurro ha pubblicato una stories su Instagram dove ha celebrato proprio il successo degli azzurri in casa dell’Atalanta: “Che notte!”, ha scritto Mertens sui social. Un gesto che ha ovviamente commosso ancora una volta i tifosi del Napoli, che avvertono in maniera sempre più forte il legame del calciatore belga con la città e con la squadra.