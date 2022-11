Dybala rimane gelato: è successo dopo la sconfitta della Roma nel derby

Nonostante l’assenza in campo per Paulo Dybala il post partita non è dei migliore. Oltre al duplice danno arriva anche la beffa.

Uno degli assenti di lusso in questo derby di Roma è stato senz’altro Paulo Dybala. L’attaccante argentino ex Juventus, arrivato quest’estate alla Roma, non è infatti sceso in campo in quanto infortunato. Nonostante qualche flebile spiraglio di rientro aperto dal tecnico Mourinho, la data del rientro non è affatto certa.

Anzi, con il Mondiale che inizierà a strettissimo giro, l’attaccante della Roma potrebbe addirittura rientrare nel 2023. Una scelta razionale, visto che difficilmente il calciatore rischierà prima dell’inizio di Qatar 2022. Una scelta che però priverebbe per qualche altra partita la Roma di colui che è stato uno dei principali colpi di mercato.

Fino ad ora, con 7 reti in 11 presenze, Dybala sta cercando di ripagare la scelta della Roma. Una scelta che lo stesso calciatore ha fortemente voluto, rifiutando le altre pretendenti. Soprattutto il Napoli. E vista la situazione diversa tra giallorossi e azzurri i tifosi partenopei si stanno prendendo qualche rivincita.

Dybala, la ‘vendetta’ dei tifosi del Napoli: “Ecco il progetto”

Quest’estate Paulo Dybala fu al centro di un accesissimo confronto di mercato. Liberatosi a parametro zero dalla Juventus, in un primo momento su di lui era forte l’Inter. Poi alla ribalta salirono Napoli e Roma. Per alcuni giorni una firma di Dybala con il Napoli fu davvero molto probabile.

Alla fine poi Dybala scelse la Roma, adducendo come ragione anche il progetto giallorosso, a suo avviso, più convincente rispetto a quello del Napoli. Fatto sta che i tifosi azzurri se lo sono legato al dito e, dopo diverse giornate di campionato, arriva la piccola ‘vendetta’ social. Sono infatti tantissimi i commenti critici apparsi sui social. Da “Dybala dove è adesso il progetto?”, ma anche quelli riguardanti il tecnico José Mourinho come “7 milioni per non riuscire a far costruire un’azione”