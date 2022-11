Il Napoli vola e guarda con ottimismo al futuro: è di queste ore una nuova mossa del presidente De Laurentiis che cambierà la società.

Gol e spettacolo, risultati, programmazione e mentalità finalmente da top club. Il Napoli 2022/2023 esalta tifosi e addetti ai lavori non solo grazie a una partenza bruciante e all’estrema qualità di molti interpreti, ma anche per merito di un atteggiamento da squadra che intende sedersi al tavolo delle grandi.

Una novità che in campo è stata evidenziata dalla vittoria nello scontro diretto con l’Atalanta di sabato, ottenuta con tecnica e carattere, e fuori da alcune novità arrivate proprio in queste ore. Mosse con cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto aumentare lo spessore e l’organizzazione del club per un futuro da protagonista nel calcio italiano e internazionale.

Come riportato da CalcioNapoli24, infatti, il numero uno del club partenopeo ha salutato due nuovi ingressi nei quadri dirigenziali. Dopo Tommaso Bianchini, nuovo Chief International Development Officer, è il turno Fabrizio Versiero, annunciato anche via Twitter come nuovo Responsabile dei Processi Amministrativi e Compliance.

Napoli, nuovo ingresso in società: è Fabrizio Versiero

Versiero prenderà il posto di Antonio Saracino, che ricopriva analogo ruolo, e sarebbe già al lavoro a Castelvolturno. Si tratta di una figura di grande spessore, con esperienze in realtà importanti come IBM, PwC, AZ Risk&Intelligence e un percorso di studi internazionale tra la Bocconi, Maastricht e Montreal.

È il Napoli stesso a sottolineare le qualità di Versiero. Che vanta “una consolidata esperienza nel settore della consulenza e della revisione”. Una figura che insomma dovrebbe aumentare lo spessore dirigenziale del club e il suo respiro in proiezione futura. Forse non un grande campione capace di esaltare la piazza, insomma, ma l’ennesimo ingranaggio nel meccanismo di crescita che il club vive da anni.