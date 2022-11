Anche il Napoli aspetta Juventus-Inter, ma che mazzata in arrivo per Allegri

Il Napoli pronto a mettersi comodo per Juventus-Inter, ma intanto arriva una vera e propria mazzata per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri

Più sei lunghezze dalla seconda in classifica e la consapevolezza di essere in un momento ormai magico. Il Napoli si gode questa domenica di big match da spettatrice interessata. Non solo per quanto riguarda il derby della Capitale tra Roma e Lazio, ma anche e soprattutto per quello d’Italia tra Juventus e Inter.

Già perché mai fidarsi della Vecchia Signora, persino quando versa a decine di punti di distanza dalla vetta. E poi occhio anche all’Inter di Simone Inzaghi, che piano piano sta risalendo la china e che andrebbe a mettersi a pari punti con l’Atalanta in caso di vittoria esterna allo Stadium di Torino.

Juventus-Inter, mazzata in arrivo per Allegri: ecco il motivo

Intanto, di certo, Juventus-Inter resta la partita dei grandi assenti. E se all’Inter mancherà ancora Romelu Lukaku, la Juventus non è da meno per rimpianti e possibili forfait. Come anticipato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Dusan Vlahovic si avvia nuovamente verso la tribuna, causa dolori addominali da pubalgia che gli stanno rendendo complicato il rientro in campo.

Una bruttissima notizia per Allegri, che spera nel colpo di scena per evitare quella che sarebbe una vera e propria mazzata per l’attacco della Vecchia Signora. Certo, le alternative non mancano alla Juve, ma la presenza o meno dell’ex bomber della Fiorentina sarà certamente un fattore. Nell’uno o nell’altro modo.