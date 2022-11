“È una bugia”: Napoli-Kvaratskhelia, la rivelazione spiazza tutti dopo Bergamo

Il Napoli si gode il primo posto in classifica e la vittoria preziosissima di Bergamo. A sorpresa, però, arriva la sentenza che gela anche i tifosi azzurri

Due gol per rimontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e mettere in scena il primo tentativo di fuga del campionato. Il Napoli svetta a più sei dalle rivali e porta a casa l’ennesimo risultato pieno in uno dei fortini più complicati della Serie A. E dopo Milano e Roma (per ben due volte), Spalletti è riuscito ad espugnare anche Bergamo.

Un risultato che già di per sé parlerebbe da solo e che, invece, viene arricchito di nuovi ed importanti meriti. Non solo quello di aver battuto l’Atalanta (squadra senza impegni nelle coppe) dopo le fatiche di Liverpool, ma anche quello di averlo fatto senza Kvaratskhelia tra i convocati. Il georgiano è ancora alle prese con una lombalgia e ha dovuto saltare la trasferta di Bergamo.

Napoli-Kvaratskhelia, c’è la rivelazione a sorpresa: succede dopo Bergamo

Eppure c’è chi non ha visto un Napoli all’altezza di questo avvio di campionato, nonostante l’importante vittoria del Gewiss Stadium. Come scritto dal condirettore del ‘Corriere dello Sport’, Alessandro Barbano, l’assenza di Kvaratskhelia ha pesato tantissimo. E di qui rivela: “È una bugia pietosa dire che l’assenza del georgiano si sia avvertita contro l’Atalanta. Senza la fantasia del georgiano diminuiscono le occasioni di passare tra le linee”.

Questa la summa del pensiero di Barbano, che spiazza i tifosi e accende in loro un piccolo campanello d’allarme in vista delle ultime due gare prima della sosta per il Mondiale. Riuscirà Kvaratskhelia ad essere in campo già nel turno infrasettimanale contro l’Empoli?