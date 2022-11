Infortunio Kvaratskhelia, colpo di scena: la notizia gela i tifosi del Napoli

L’attaccante del Napoli Kvaratskhelia ha saltato la trasferta di Luciano Spalletti ma l’assenza potrebbe prolungarsi. Intanto si è trasferito

Il Napoli ha superato anche la prova rappresentata dall’Atalanta. Un esame importante per la formazione di Luciano Spalletti perché gli azzurri si sono presentati davanti alla squadra di Gian Piero Gasperini senza Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è rimasto in città a causa della lombalgia acuta che lo ha costretto a fermarsi sul finire della rifinitura di venerdì.

La formazione partenopea ha mostrato di non soffrire di dipendenza dall’attaccante ex Rubin Kazan. Contro l’Atalanta è arrivata una vittoria fondamentale, che ha permesso agli azzurri di allungare in classifica. Intanto, filtrano importanti novità su Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia torna in hotel e si allena con il suo fisioterapista: ancora incerti i tempi di recupero

Il calciatore georgiano dopo la rapina subita negli scorsi giorni ha lasciato la sua casa a Cuma ed è tornato all’Hotel Britannique, come raccolto dalla redazione di ‘CalcioNapoli24.it’. Lì sta lavorando con il suo fisioterapista personale Jose Carlos Molinos Domene.

Anche quest’ultimo, fisioterapista spagnolo ex Real Madrid, si è trasferito insieme a Kvara al Britannique. Molinos Domene segue l’attaccante del Napoli dal 2021. Rimangono ancora incerti i tempi di recupero. La lombalgia acuta potrebbe anche costringere Kvaratskhelia a tornare direttamente nel 2023. La speranza di Spalletti è quella di poter tornare a contare su di lui in una delle due prossime partite, contro Empoli e Udinese.