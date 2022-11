“Cosi è da vergognarsi!”: Roma-Lazio, gol e tifosi infuriati

Errore grossolano e tifosi infuriati. Il tutto è accaduto durante la sfida che sta giocando all’Olimpico tra Roma e Lazio.

Il derby di Roma è una partita che tiene sempre incollate alla tv tantissime persone. E cosi anche a questo giro ci sono due squadre in campo che stanno dando tutto per portare tre punti a casa, ma soprattutto per dare un segnale chiaro a tutto il campionato. Josè Mourinho e Maurizio Sarri, due allenatori che regalano spettacolo e sono di fatto beniamini delle proprie tifoserie.

Prima della mezzora, però, a sbloccare il match è stata la squadra biancoceleste. Gol di Felipe Anderson, frutto di un grave errore nelle retrovie di Roger Ibanez: pallone perso su una pressione attenta di Pedro che ha recuperato palla, ceduto al compagno che ha poi infilato Rui Patricio.

In uno stadio Olimpico a tinte prevalentemente giallorosse, sono stati i laziali a sbloccare la partita e di fatto zittire larga parte dell’impianto. E sui social gli stessi tifosi della Roma si stanno schierando in massa contro uno dei giocatori in campo.

Roma-Lazio, che errore di Ibanez: tifosi infuriati

L’errore di Ibanez è stato netto ed evidente, ed ha portato cosi al gol degli avversari. Abile Pedro a pressare l’avversario, ma a questo giro l’impostazione dal basso non ha pagato, ed anzi ha spinto all’errore uno dei protagonisti delle retrovie giallorosse. I tifosi della Roma si sono scagliati in massa proprio contro il difensore giallorosso.

In molti hanno scritto subito dopo il vantaggio della Lazio, prendendosela sia con Ibanez ed il goffo errore nelle retrovie, ma anche con l’allenatore e quel diktat di dover impostare il gioco dal basso, rischiando tantissimo.”Ma come si fa a regalare un goal così”, ha scritto un tifoso. “Vergogna, prendere un gol così è da vergognarsi“, un altro commento su Twitter. Il gol della Lazio ha sbloccato il match, ed ora sulla Roma c’è grande pressione per quella che è una partita che si è accesa all’improvviso.