Sarri trema: Lazio, l’annuncio durante il derby con la Roma ha gelato tutti

All’intervallo Lazio-Roma ha rischiato di cambiare, con Sarri in apprensione nonostante il vantaggio. Ecco cosa è successo.

Dopo una settimana a dir poco complessa, segnata dalla clamorosa sconfitta interna con la Salernitana e dalla retrocessione in Conference League – competizione poco amata dal DS Tare – la Lazio doveva provare a rialzare la testa in un appuntamento tutt’altro che semplice. L’Aquila era infatti attesa dalla prima edizione 2022/2023 del derby con la Roma.

Un appuntamento sentitissimo da sempre e da non sbagliare in un momento tanto complicato. Ma a cui l’Aquila non arrivava certo nelle migliori condizioni, tra la squalifica rimediata da Sergej Milinkovic-Savic contro la Salernitana e l’assenza continua del bomber Ciro Immobile, da anni principale terminale offensivo della squadra.

E se la fortuna è sembrata sorridere alla banda di Sarri, che si è portata in vantaggio con Felipe Anderson grazie a un clamoroso errore difensivo di Ibanez, ecco che il conto sembrava dover tornare in pari all’intervallo. Quando le parole di Manuel Lazzari hanno generato non poca apprensione.

Lazio, Lazzari stringe i denti e continua il derby

Intervistato dai microfoni di DAZN, il terzino biancoceleste continuava a toccarsi la spalla. E alla domanda dei cronisti ha risposto senza troppi filtri: “Mi deve essere uscita e rientrata durante la partita e mi fa malissimo. Vedremo negli spogliatoi cosa è successo”.

Chiaro che stando così le cose la Lazio sembrava rassegnata a perdere l’ennesimo titolare inamovibile. Ma quando il derby è ricominciato dopo l’intervallo Lazzari era ancora al suo posto, segno evidente che il dolore era stato curato e che l’Aquila avrebbe potuto contare ancora sulle sue sgroppate sulla fascia destra.

Un sospiro di sollievo non da poco per Sarri e per la sua squadra, decisa a superare i concittadini in campo e in classifica.