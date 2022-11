Calciomercato Napoli, regalo per Spalletti? Giuntoli ha pronto il jolly

Il Napoli si gode il momento magico in campionato, ma occhio al mercato che già si muove. Giuntoli ha in mente già il jolly

Il momento è assolutamente magico: in campionato e in Europa, il Napoli sta dettando legge incontrastato. Non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche e soprattutto dal punto di vista del gioco. Un qualcosa che ha sorpreso tifosi e avversari, considerando che il mercato aveva restituito una squadra in totale rifacimento e piena zeppa di incognite.

Mercato del Napoli che, però, ha avuto un unico grande protagonista: Cristiano Giuntoli. Per intuizioni e colpi, il DS azzurro si è preso la scena e le luci della ribalta in quest’estate che sembrava così complessa e fitta di insidie. E invece con le scoperte di Kim e Kvaratskhelia, l’ex direttore sportivo del Carpi è riuscito a ribaltare qualsiasi previsione e pronostico.

Napoli, Giuntoli pensa già al jolly: regalo pronto a Spalletti?

Il lavoro di Giuntoli, però, non è terminato certo ad agosto. Anzi, il DS del Napoli è già all’opera per rintracciare il prossimo regalo di mercato da girare a Luciano Spalletti. Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’, gli azzurri sarebbero già sulle tracce della rivelazione Lazar Samardzic. L’ex gioiellino del Lipsia si è rilanciato alla grande con l’Udinese e rappresenterebbe il jolly perfetto per il centrocampo di Spalletti.

Le richieste dell’Udinese, però, sarebbero state più che nette. Ad un primo contatto con il Napoli, la cifra domandata dai friulani si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. L’alternativa – riporta sempre ‘Sportmediaset’ – è il giovane Baldanzi dell’Empoli.