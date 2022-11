Eintracht-Napoli, l’ultima volta nel ’94: la formazione accende i ricordi

Il Napoli ha trovato l’Eintracht Francoforte ai sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e spunta un dato interessante sul precedente tra le due squadre.

Nessun incubo PSG per il Napoli, l’urna di Nyon ha sorteggiato i tedeschi dell’Eintracht Francoforte come prossimi avversari degli azzurri in occasione degli ottavi di finale di Champions League. Sulla carta una formazione con meno qualità della squadra di Luciano Spalletti, ma da non sottovalutare se si considera il dato più essenziale: l’avversaria è l’attuale detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale.

Attraverso i canali ufficiali del Napoli l’allenatore Spalletti ha commentato così il destino degli azzurri: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”.

Intanto c’è lunga attesa per vivere queste sfide, poiché tra una settimana il campionato andrà in pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e le sfide di Champions sono previste per l’andata il 14-15-21-22 febbraio del 2023, mentre il ritorno il 7-8-14-15 marzo del 2023.