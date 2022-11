Napoli, tifosi sorpresi: dal sorteggio Champions arriva l’avversaria

Napoli, ecco l’avversaria per gli ottavi di finale di Champions League. Tifosi azzurri sorpresi dall’esito del sorteggio.

Si è svolto il sorteggio di Champions League, con il Napoli che ha pescato la sua avversaria agli ottavi di finale di Champions League. I tifosi hanno guardato l’evento con grande apprensione, visto che gli azzurri hanno superato al meglio la fase a gironi e si è qualificato dunque come primo nel gruppo.

Questo ha posto ovviamente gli azzurri in una posizione di favore, ma in Champions le insidie sono sempre dietro l’angolo. Tra le squadre della seconda fascia, infatti, si nascondevano tantissime squadre di alto profilo, in grado di mettere in seria difficoltà il Napoli.

I tifosi azzurri hanno fatto gli scongiuri negli ultimi giorni. La piazza partenopea puntava il dito sul Paris Saint Germain, di fatto la squadra più forte della seconda fascia. I napoletani erano convinti di non trovare fortuna dall’urna di Nyon, come spesso è accaduto anche in passato. E’ andata cosi?

Napoli, ecco l’Eintracht Francoforte: questi gli ottavi di Champions

Ed alla fine no, il Napoli non ha pescato il Paris Saint Germain con grande sorpresa dei tifosi azzurri. La squadra di Luciano Spalletti ha pescato, invece, l’Eintracht Francoforte. Non una squadra semplice da affrontare, sia chiaro, ma di sicuro più abbordabile rispetto alla compagine allenata da Galtier.

Quindi posto in classifica, al momento, per la squadra tedesca allenata da Oliver Glasner. Il Napoli si ritroverà di fronte un giocatore di esperienza come Mario Gotze, ma anche l’italiano Luca Pellegrini ed il portiere Trapp, accostato anche agli azzurri negli scorsi anni.