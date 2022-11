Napoli, ma quale sollievo Eintracht: a sorpresa c’è il ‘rimpianto’ Champions

Il Napoli si gode il sorteggio di Champions League, ma occhio al rimpianto a sorpresa: i tifosi spiazzati dalla rivelazione in diretta

Il Paris Saint-Germain dei tanti fenomeni e dell’ex Fabian Ruiz spaventava e anche tanto. E invece, per una volta l’urna di Nyon è stata clemente con il Napoli. Ad affrontare la formazione di Luciano Spalletti per i prossimi ottavi di finale di Champions League ci sarà l’Eintracht di Francoforte, campione in carica dell’Europa League, ma squadra dotata comunque di molte criticità.

D’altronde lo dimostra il cammino attuale dei tedeschi in Bundesliga. Non solo un quinto posto che non convince troppo la critica sportiva, ma anche una difesa rivelatasi in più occasioni troppo facile da battere. Insomma un avversario all’assoluta portata del Napoli, anche se qualche rimpianto potrebbe ancora resistere a vedere il sorteggio. E la rivelazione in diretta ha spiazzato di netto tutti i tifosi azzurri.

Napoli, rimpianto improvviso in Champions? A sorpresa c’è la rivelazione

Rimpianto che tratteggia ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ il noto giornalista, Ciccio Marolda: “Certo l’Eintracht è una squadra inferiore al Napoli, ma potendo scegliere credo che tutti i tifosi avrebbero scelto di affrontare il Brugge. Detto questo, gli azzurri sono favoriti ad oggi per passare gli ottavi. I tedeschi restano una squadra che prende tanti gol, seppur abbia un attacco capace di segnarne altrettanti”.

Insomma, è vero: l’Eintracht ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti tifosi del Napoli, ma l’incrocio con il Brugge sarebbe stato nettamente meglio. Almeno sulla carta, perché i belgi hanno dato filo da torcere a tutti nel rispettivo girone di Champions League.