Napoli, fai attenzione alla Juventus: la ‘sentenza’ spaventa tutti

Il Napoli, grazie alla vittoria contro l’Atalanta, ha attuato il primo tentativo di fuga, anche se c’è un ritorno importante della Juventus.

Dopo la vittoria importantissima di sabato scorso contro l’Atalanta di Gasperini, il Napoli quest’oggi ha conosciuto chi sfiderà agli ottavi finale di Champions League. I partenopei, infatti, sfideranno l’Eintracht Francoforte il prossimo febbraio.

L’urna di Nyon è stata certamente benevola nei confronti del Napoli, considerando che poteva pescare squadre come il PSG e il Borussia Dortmund. Tuttavia il team campano avrà molto tempo per pensare alla Champions, visto che tornerà tra tre mesi, mentre adesso deve cercare di ottenere il massimo nelle ultime due partite del 2022.

Gli azzurri, infatti, scenderanno di nuovo in campo già domani sera per sfidare al Maradona l’Empoli di Zanetti. Domenica prossima, invece, sarà l’Udinese a far visita al Napoli. I tifosi partenopei sperano che la loro squadra del cuore riesca ad ottenere i sei punti, anche perché squadre come la Juventus stanno recuperando posizioni. Intanto, proprio sul team bianconero, c’è stata una ‘sentenza’ davvero interessante.

Napoli, Marchisio avvisa: “La Juventus può fare una scalata importante”

Claudio Marchisio, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘RAI Sport’: “La Juventus sta crescendo. Questa serie di vittorie serve per arrivare alla sosta e recuperare calciatori che sono fermi ai box. I bianconeri l’anno prossimo potrebbero fare una scalata importante”.

L’ex centrocampista della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “Quella contro l’Inter è stata per la squadra di Allegri è stata la quarta vittoria consecutiva senza subire reti. C’è una crescita sia a livello mentale che a livello fisico”.