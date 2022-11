Napoli, tifosi in ansia per Kvara: ecco cosa filtra da Castel Volturno

Luciano Spalletti in attesa di comprendere le condizioni di Kvaratskhelia: per il georgiano del Napoli quella di oggi sarà una giornata chiave

Superato il complicato test con l’Atalanta, il Napoli è già proiettato sul confronto di domani contro l’Empoli. Anche la formazione toscana è reduce da una vittoria importante nella sfida con il Sassuolo, decisa da un gol di Baldanzi. Spalletti, prima della sosta Mondiale, può sfruttare un doppio impegno casalingo (il secondo contro l’Udinese) nel tentativo di allungare ancora.

L’allenatore toscano nella giornata di oggi conoscerà le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano ha saltato la trasferta di Bergamo a causa di una lombalgia acuta. La prima prova senza l’attaccante ex Rubin Kazan è stata superata dal Napoli, che confida comunque nel suo recupero per presentarsi alle prossime due ravvicinate gare con una risorsa in più.

Napoli, giornata chiave per Kvaratskhelia: il georgiano proverà ad esserci per il match con l’Empoli

Sarà una giornata chiave per stabilire se Kvicha Kvaratskhelia potrà far parte del gruppo che affronterà la squadra di Paolo Zanetti oppure no. Come ha spiegato l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, oggi, l’attaccante azzurro proverà in allenamento e solo allora si capirà se potrà far parte dell’elenco dei convocati per la sfida con l’Empoli.

Il georgiano è rimasto a riposo per due giorni consecutivi. Toccherà a Spalletti e allo staff tecnico ora prendere una decisione su di lui. Di sicuro, anche qualora dovesse farcela, dovrebbe partire dalla panchina. Altrimenti rientrerà nel match con l’Udinese, ultimo impegno prima del Mondiale.