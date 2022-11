“Meglio di Neymar e Mbappè!”: Napoli, il dato che fa impazzire i tifosi azzurri

Il dato scovato da ‘La Gazzetta dello Sport’ strappa un altro sorriso all’allenatore del Napoli Spalletti in un periodo estremamente positivo

Dodici minuti tra il 23’ e il 35’ sono bastati al Napoli per abbattere l’Atalanta e blindare il primo posto. La sfida contro i bergamaschi ha permesso agli azzurri di allungare in classifica. Il match avrebbe potuto riportare gli orobici a -2. Ora però il vantaggio della squadra di Spalletti è di otto lunghezze.

Di Lorenzo e compagni conservano sei punti sul Milan a sei giornate dalla conclusione del girone d’andata. Il prossimo doppio turno casalingo prima della pausa può permettere al Napoli di fare il vuoto. Ma ci sono anche altri numeri che strappano un sorriso al tecnico toscano: quelli di Victor Osimhen.

Napoli, Osimhen meglio di Mbappé e Neymar: i numeri incoronano il nigeriano

Il Napoli va forte. Contro l’Atalanta è tornato a ‘bussare’ Victor Osimhen, pochi giorni dopo lo show con il Sassuolo, con tanto di tripletta. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha incoronato l’attaccante ex Lilla.

Il nigeriano azzurro viaggia ad una media super: un gol ogni 91’. Da quando è rientrato, Osimhen ha segnato 6 gol in quattro partite. In Europa, soltanto Haaland e Lewandowski hanno fatto meglio di lui.

I suoi numeri, sottolinea la ‘rosea’, sono migliori rispetto a quelli ad esempio di Neymar e Mbappé. I due campioni del Psg non reggono il passo dell’attaccante di Luciano Spalletti. Il tecnico partenopeo ha tanti motivi per sorridere in questo periodo.