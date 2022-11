“Non crediamo che…”: Napoli, l’Eintracht accende gli Ottavi

Sono stati sorteggiati gli Ottavi di Champions e il Napoli ha pescato l’Eintracht Francoforte. Tanti i commenti sul sorteggio.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande rivelazione di questo inizio stagione. Più che una rivelazione gli azzurri sono ormai una certezza, che, realizza vittorie su vittorie in Italia ed in Europa. Il club partenopeo domina attualmente la Serie A mentre si è qualificato come primo nel girone di Champions League con 15 punti.

Spalletti è stato bravo ad assemblare una squadra competitiva con i nuovi acquisti ed i giocatori già in rosa, creando un gruppo fantastico. Nell’ultima giornata di campionato il club campano ha espugnato Bergamo, mancava la stella Kvaratskhelia, ma il suo sostituto Elmas è risultato decisivo.

Si è tenuto oggi il sorteggio di Champions League ed il club azzurro è stato sorteggiato contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. I campioni dell’ultima Europa League non rappresentano un ostacolo proibitivo complici diverse cessioni di primo primo.

Napoli, parla il ds dell’Eintracht Francoforte

Il direttore sportivo dell’Eintracht, il tedesco Markus Krosche, ha commentato il sorteggio che vede la squadra Francoforte opposta al Napoli e non è apparso molto preoccupato. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra agli Ottavi, il Napoli è senza dubbio un top team e sta vivendo una stagione ottima”.

Krosche ha però continuato: “Alla fine c’era da aspettarsi un sorteggio del genere, ma sono sicuro che anche loro ci prendono molto sul serio e, a dire il vero, non credo che il Napoli sia felicissimo di incontrarci”. Manca molto agli Ottavi di Champions League che si disputeranno comunque tra circa tre mesi.