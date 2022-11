Napoli-Empoli, gesto a sorpresa e tifosi impressionati: ecco il motivo

Il primo tempo tra Napoli e Empoli si è concluso a reti bianche, ma a risaltare è il gesto a sorpresa del calciatore azzurro.

La prima frazione di gioco del match tra Napoli e Empoli si è chiusa sul punteggio di 0-0. La squadra di Zanetti ha chiuso tutto gli spazi, costringendo il Napoli a produrre poco a livello offensivo. D’altro canto però anche la squadra di Spalletti ha rischiato poco.

Al termine della prima frazione il pubblico del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è però stato molto impressionato da un gesto che ha visto coinvolto il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Il difensore partenopeo, dopo una buonissima prova in campo, dove ha ben limitato le opportunità offensive dell’Empoli, si è reso protagonista di un momento che ha positivamente impressionato il pubblico presente.

Il Maradona, non certo entusiasta per un primo tempo poco emozionante, in cui Napoli e Empoli hanno dato vita a poche azioni degne di note e potenzialmente pericolose, si è almeno potuto consolare con il gesto del capitano azzurro. Un gesto da vero leader e capitano che certamente avrà data la carica anche ai compagni presenti.

Napoli-Empoli, il gesto del capitano Di Lorenzo che impressiona il Maradona

Con i compagni che già avevano abbandonato il terreno di gioco, dirigendosi negli spogliatoi per l’intervallo del match contro l’Empoli, Di Lorenzo si è intrattenuto con l’arbitro. Da vero capitano ha chiesto spiegazioni al signor Pairetto, arbitro di questa sera, per alcune decisioni.

Mentre gli altri calciatori erano già usciti, Di Lorenzo, con il pallone in mano è andato dal direttore di gara, confrontandosi su alcune decisioni prese durante la prima frazione di gioco. Il capitano azzurro è quindi stato l’ultimo a lasciare il campo. I tifosi sugli spalti l’hanno notato, apprezzando molto la decisione del loro capitano e la perfetta capacità di calarsi nel ruolo.