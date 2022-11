Napoli-Empoli, tifosi addolorati: la decisione ufficiale

La decisione ufficiale prevista per questa mattina addolora i tifosi del Napoli, in vista del match con l’Empoli di oggi

Il Napoli oggi scenderà in campo contro l’Empoli per continuare la striscia positiva in campionato e mantenere il distacco dalle inseguitrici. Luciano Spalletti sa bene dove mettere mano per far rendere al meglio tutti gli elementi della sua squadra. Con l’Atalanta è stata solo l’ultima delle prove di altissimo livello che i partenopei hanno sfoggiato in campo. L’emblema è stata la prestazione di Eljif Elmas, al suo secondo gol in campionato alla seconda presenza da titolare.

Elmas è sceso in campo sulla fascia sinistra al posto di Khvicha Kvaratskhelia, che sta combattendo contro una lombalgia acuta che gli impedisce di prendere parte agli allenamenti e giocare le partite. Per la partita di oggi è arrivata anche la decisione di Luciano Spalletti, che ha diramato la lista dei convocati.

Napoli-Empoli, i convocati di Spalletti

Spalletti ha divulgato la lista dei convocati di Napoli-Empoli e Khvicha Kvaratskhelia è stato ufficialmente escluso. L’attaccante georgiano non sarà della partita, alle prese ancora con l’infortunio alla schiena. Probabilmente in campo, al suo posto, andrà Giacomo Raspadori che agirà sulla sinistra proprio come fatto contro il Rangers. Da valutare anche l’impiego di Osimhen, convocato, ma alle prese con un affaticamento.

Per il resto, non ci sono grandissime novità. Ancora ai box Salvatore Sirigu per problemi muscolari e Amir Rrahmani tornerà solo alla ripresa del campionato, a gennaio. L’Empoli è la bestia nera del Napoli, la scorsa stagione ha conquistato sei punti su sei e se i partenopei vorranno realmente vincere lo scudetto, questa sera servirà la vittoria.