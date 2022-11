“Ruolo da dirigente? Se ne parla”: Napoli, annuncio a sorpresa

Ipotesi suggestiva: per l’ex stella del Napoli un ruolo dietro la scrivania. A fare fare chiarezza sulla questione ci pensa l’agente.

Negli ultimi anni sono diversi i calciatori azzurri che sono rimasti nel cuore dei tifosi. I napoletani quest’estate hanno dovuto dire addio a tre pilastri degli ultimi anni come Mertens, Insigne e Koulibaly. Al di là della sostituzione in campo tutti e tre conservano comunque un posto tra i calciatori più rappresentativi degli ultimi anni.

Stessa cosa per Marek Hamsik il quale, qualche anno prima, aveva lasciato la fascia del Napoli e concluso una carriera in azzurri pluridecennale. Prima il Dalian in Cina, poi il Gotemborg e adesso il Trabzonspor, dove ha anche vinto il titolo di campione di Turchia. Questa la carriera post-Napoli del centrocampista slovacco, il quale, per ovvie ragioni anagrafiche, è a un passo dal ritiro.

Ecco quindi che l’ipotesi di un suo ritorno a Napoli come dirigente torna prepotentemente ad aleggiare nell’aria. D’altronde Hamsik potrebbe ben rappresentare quella figura di raccordo tra campo e dirigenza. Una bandiera che ben si adatterebbe all’esigenza della società di rimpolpare quel settore dirigenziale.

Hamsik torna a Napoli? L’agente dello slovacco fa chiarezza

“Se ne parla da un bel po’, tutti lo vogliono.” ha commentato a Radio Kiss Kiss l’agente del centrocampista. “A lui certamente non dispiacerebbe un ritorno a Napoli da dirigente. C’è anche il Trabzonspor che lo vorrebbe ancora con se. Deve però decidere con calma, è un passo importante.”

Spunta poi una terza ipotesi, la Nazionale: “Non dimentichiamoci inoltre che anche il CT della Slovacchia lo vorrebbe con lui con qualche ruolo in nazionale. Nelle prossime settimana ci schiariremo un po’ le idee e ne sapremo certamente di più.”