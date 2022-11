Sorpresa Napoli, Lozano nuovo rigorista? C’è il retroscena dopo l’Empoli

Il Napoli si gode la vittoria sofferta contro l’Empoli, ma occhio al retroscena improvviso. Lozano sarà il nuovo rigorista?

Una vittoria sofferta, ma pur sempre tale. Il Napoli continua a vincere e arriva a quota 38 punti in classifica dopo sole 14 giornate di campionato. Un ritmo impressionante per gli azzurri, che stanno sbaragliando la concorrenza domenica dopo domenica, seppur oggi contro l’Empoli non siano mancate pathos e difficoltà. Soprattutto nello sbloccare il risultato.

Risultato che è stato sbloccato dal rigore guadagnato da Victor Osimhen e poi trasformato da Hirving Lozano. A sorpresa, è stato l’ex PSV Eindhoven a presentarsi sul dischetto: cosa mai successa da quando il messicano è atterrato nel golfo nel 2019. Certo, la trasformazione è stata così-così, visto che Vicario aveva indovinato l’angolo scelto dal numero undici azzurro.

Napoli, sarà Lozano il nuovo rigorista? Intanto arriva il retroscena

La sorpresa, comunque, non è mancata tra i tifosi del Napoli, che sul dischetto si sarebbero aspettati lo stesso Osimhen o chi altro. E invece, è stato Lozano ad incaricarsi della battuta: “Sì, avevo voglia di calciarlo e tutti i compagni mi hanno dato il via libera per farlo”, rivela proprio il messicano ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio della vittoria contro l’Empoli.

Parole che dimostrano l’integrità e la flessibilità nel gruppo di Luciano Spalletti, che in qualsiasi dei propri calciatori vede un potenziale rigorista ed un potenziale uomo partita. E dopo gli errori di Osimhen e Zielinski dal dischetto, sarà Lozano il nuovo rigorista del Napoli? Poco plausibile, ma intanto gli azzurri si godono l’ennesima vittoria in campionato e la vetta della classifica.